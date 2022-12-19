Происшествия 19 декабря 2022, 04:49 Пожар на месторождении в Иркутской области потушили Губернатор Иркутской области Козев сообщил о ликвидации пожара на Марковском месторождении РИА «Новости»

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Факельное горение на технологической установке Марковского нефтегазоконденсатного месторождения ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

ЧП случилось в воскресенье, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. МЧС сообщили о локализации пожара в 02:24 по местному времени, спасатели сообщили, что угрозы лесу и населенному пункту нет.

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Кобзев отметил, что на ликвидации пожара работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании и силы пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего было задействовано 155 человек и 37 единиц техники.

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«Потребовалась и помощь медиков. Прибыли четыре бригады. По данным МЧС, погибших нет», — написал Кобзев.

Пожар начался в ночь на понедельник. Загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Изначально было известно о распространении огня на тысячу квадратных метров и одном пострадавшем. Позже информацию уточнили.