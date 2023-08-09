Происшествия 09 августа 2023, 14:09 Пожар на месте взрыва в Сергиевом Посаде локализовали Глава Сергиево-Посадского округа Акулов: пожар на месте взрыва на заводе локализовали Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на Загорском оптико-механическом заводе, возникший после взрыва. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

«На месте все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов», — написал он.

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Акулов добавил, что пока известно о 45 пострадавших, шесть из них находятся в реанимации. Всех раненых привозят в районную больницу Сергиева Посада, где уже побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас глава региона и глава городского округа находятся на месте ЧП.

Взрыв на территории завода произошел в ангаре с пиротехникой. Момент взрыва попал на видео. В некоторых домах Сергиева Посада выбило стекла.

Один из пострадавших рассказал «360» о происшествии. Мужчина сообщил, что ему наложили четыре шва.

Воробьев пообещал, что все раненые получат необходимую помощь. Власти также позаботятся о тех, чьи квартиры повредило при происшествии.