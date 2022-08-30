Пожар на месте столкновения бензовоза и скорой под Ярославлем полностью потушили

Возникший на месте столкновения автомобиля скорой помощи, бензовоза и легковушки пожар в районе деревни Воробино Ярославской области потушили. Огонь перекинулся на два частных дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что общая площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. К тушению пламени привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

Столкновение машин произошло утром во вторник, 30 августа, на 14-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, водитель бензовоза выехал на встречку, где столкнулся с машиной медиков. В этот момент в заднюю части скорой въехала легковушка. В результате аварии погибли трое врачей и водитель большегруза.

Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.