Пожар на месте ЧП в Крыму локализовали

МЧС, Минобороны и крымские спасательные службы локализовали пожар на военном аэродроме Саки в районе Новофедоровки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Соловьев Live». Он добавил, что завтра начнут работать комиссии для определения размера ущерба.

«Пожар локализован совместными усилиями Минобороны и МЧС Республики Крым и федерального МЧС», — рассказал Сергей Аксенов.

По его словам, в результате ЧП пострадали дома местных жителей. Завтра подрядчик приступит к восстановлению поврежденных зданий, отметил Аксенов.

Все случилось днем 9 августа. Отдыхающие услышали звуки взрывов, позже в Сети появились фотографии и видео, на которых были видны клубы черного дыма. По данным Минобороны РФ, причиной ЧП стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате ЧП один человек погиб, еще шестеро получили ранения.