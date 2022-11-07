Пожар на мебельном производстве под Владимиром локализовали | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 21:46 Пожар на мебельном производстве под Владимиром локализовали ГУ МЧС: пожар на мебельном производстве под Владимиром локализовали на 800 «квадратах» РИА "Новости"

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Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на мебельном производстве во Владимирской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Специалисты присвоили пожару повышенный ранг сложности.

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Мощное возгорание зафиксировали на мебельном производстве в Лакинске Владимирской области в понедельник, сообщило РИА ФАН. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. В тушении огня участвуют 43 человека и 14 единиц спецтехники.

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