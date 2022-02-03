Пожар на мебельной фабрике во Фрязине удалось локализовать. Видео

Возгорание на мебельной фабрике во Фрязине удалось локализовать в 20:37. Об этом сообщили в МЧС России.

На тушение пламени, которое охватило 7000 квадратных метров, пришлось бросить дополнительные силы. На территории промзоны, где расположена фабрика, организовали штаб пожаротушения.

«Распространение огня отсечено. Опасность возгорания соседних объектов отсутствует. Производится проливание с целью локализации открытого пламени», — рассказал о работе пожарных глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

С огнем боролись 90 человек и более 30 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Известно, что спасатели эвакуировали 70 человек.

Щелковская городская прокуратура выяснит причины и обстоятельства пожара, а также оценит действия должностных лиц.