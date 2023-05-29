Происшествия 29 мая 2023, 16:22 Пожар на лесоторговой базе потушили в Челябинске

Читать 360tv в

В Челябинске на улице Енисейской накануне произошел пожар на лесоторговой базе. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на МЧС России по региону.

В пресс-службе ведомства рассказали, что огонь успел распространиться на площади 2600 квадратных метров. В тушении участвовали 50 человек личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники.

Реклама

Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины пожара предстоит выяснить правоохранительным органам.