Пожар на лесопилке в Амурской области охватил 1600 кв. м

Лесопилка загорелась в городе Шимановске по адресу: улица Взлетная, дом 7. Информация о возгорании поступила в 23:05 мск.

Загорелись пиломатериалы на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

В 01:41 мск пожар локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте работают 54 пожарных. Угрозы жилым строениям нет.

Ранее Минприроды предложило значительно сократить территории, на которых можно не тушить лесные пожары. Ведомство фактически планирует отказаться от так называемых зон контроля, в пределах которых местные власти могут наблюдать за распространением огня, не занимаясь его ликвидацией.