Происшествия 17 августа 2023, 14:02 Пожар на ледовой арене УГМК потушили в Екатеринбурге

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В Екатерингбурге спасатели потушили пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру около 12:43 в четверг, 17 августа. На место ЧП сразу же выдвинулись пожарные расчеты.

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Информации о пострадавших не поступало. Сейчас в причинах возгорания разбираются правоохранители.