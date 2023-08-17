17 августа 2023, 14:02
Пожар на ледовой арене УГМК потушили в Екатеринбурге
В Екатерингбурге спасатели потушили пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру около 12:43 в четверг, 17 августа. На место ЧП сразу же выдвинулись пожарные расчеты.
Реклама
Информации о пострадавших не поступало. Сейчас в причинах возгорания разбираются правоохранители.
Пожары
Реклама
Реклама