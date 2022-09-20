Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали | 360°

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Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали

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Пожар на лакокрасочном заводе в Ижевске локализовали

Мэр Ижевска Бекмеметьев: пожар на лакокрасочном заводе локализовали

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Огонь в здании лакокрасочного завода в Ижевске локализован, складские помещения не пострадали, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Бекмеметьев. Роспотребнадзор делает замеры воздуха в контрольных точках.

«В 23:24 пожар локализован, складские помещения отсечены от очага горения и не пострадали. Эвакуация работников предприятия не производилась», — написал глава города.

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Сотрудники Роспотребнадзора контролируют качество воздуха по розе ветров, горожан проинформируют о результатах анализа, сообщил Бекмеметьев.

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Прокуратура Удмуртии по результатам проверки примет решение, есть ли основания для принятия мер реагирования. На месте работает прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин — он будет координировать действия правоохранительных органов и специальных служб.

Пожар на лакокрасочном заводе разгорелся в понедельник вечером. Горела кровля и часть помещений на втором этаже здания производства и хранения продукции. Огонь охватил боле пяти тысяч квадратных метров площади, в тушении задействовали около 100 пожарных и 30 единиц спецтехники.

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