Пожар на курганской ферме унес жизни рабочих

Двое рабочих погибли в результате пожара в Целинном районе (Курганская область) на территории фермерского хозяйства. В момент происшествия они находились в сторожевом доме. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Курганской области.

Возгорание началось 25 сентября в 25 километрах от села Целинное. После тушения пожара в домике были обнаружили тела двоих сотрудников фермы. «По предварительным данным, в пожаре погибли рабочие, проживавшие в сторожевом доме, причиной пожара в строении стала неисправность электроприбора. <…> Для определения точной причины возгорания в рамках проверки назначена пожарно-техническая экспертиза», — рассказали в ведомстве.