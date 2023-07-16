Происшествия 16 июля 2023, 03:01 Пожар на крыше пятиэтажки в Омске полностью потушили МЧС России: пожар на крыше пятиэтаэтажного дома в Омске потушили Пресс-служба МЧС

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Пожар, разгоревшийся вечером 14 июля в жилом доме в Омске, потушили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 00:41 мск пожар полностью ликвидирован», — сказали в ведомстве.

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Огонь разгорелся на крыше здания. Площадь возгорания составила 1125 квадратных метров. Из квартир спасатели эвакуировали 60 человек, троих сотрудники МЧСспасли. Предварительно, пострадавших нет.

Жителей дома временно разместят в местной школе.

Днем 15 июня сообщалось о пожаре в центре Москвы. Загорелась парковка в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной. О причинах происшествия и есть ли пострадавшие пока не сообщали.