Пожар на крыше дома в Тюмени локализовали

МЧС России сообщило о том, что крупный пожар в Тюмени удалось локализовать. Там, по данным регионального ведомства, загорелась крыша одного из многоквартирных домов.

Как заявили в региональном МЧС, сообщение о случившемся поступило в ведомство в 16:40 (14:40 по московскому времени). Речь идет о пожаре в десятиэтажном доме № 10 на Народной улице.

К месту возгорания были направлены пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока нет. Причины случившегося уточняются.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия. На них видны темные густые клубы дыма. Его можно увидеть из разных районов Тюмени.