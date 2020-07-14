Пожар на красноярском складе пиломатериалов локализовали на 2000 «квадратах»

В Красноярском крае загорелась база стройматериалов недалеко от Кодинска. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. Его тушили всю ночь и утром 14 июля локализовали.

Возгорание могло распространиться на большую площадь. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Около 05:00 пожар был локализован, снята угроза его распространения», — уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты заняты проливкой сгоревших стройматериалов. Пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 72 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС — 35 спасателей и восемь единиц техники.

О пожаре стало известно поздно вечером понедельника. Склад пиломатериалов находится в 12 километрах от Кодинска.

Причины случившегося устанавливаются.