Важное 02 декабря 2022, 11:08 Пожар на корабле в Москва-реке ликвидировали Экстренные службы Москвы: пожар на частном корабле устранен

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Горение на морском судне в Москва-реке ликвидировано. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит и показывает Москва» со ссылкой на экстренные службы.

«Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек», — говорится в сообщении.

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Команда спасателей работает в гидрокостюмах с соблюдением оправил охраны труда. Корабль все еще находится в 40-50 метрах от берега. Рядом — еще одно судно.

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Ранее сообщили, что в ЮВАО Москвы, у Батайского проезда, 51, на реке загорелся корабль. Информацию об этом каналу «360» предоставил источник в экстренных службах. Судно находилось в 40 метрах от берега. Было открытое пламя.

Это частное судно, там живет одна женщина — 42-летняя Ирина Маслова. Насколько известно сейчас, она хотела приготовить чай и включила газовую колонку. Это и стало, по всей видимости, причиной пожара.