Происшествия 18 марта 2023, 22:24 Пожар на химзаводе в Долгопрудном потушили МЧС: пожар на химзаводе Долгопрудного полностью потушили РИА «Новости»

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Возгорание на территории предприятия «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном полностью ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

«В 21:27 объявлена ликвидация последствий пожара», — отметили в пресс-службе.

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Уточняется, что тушением пожара занимались 92 человека и 26 единиц техники. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.

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По предварительной информации, на предприятии загорелась цистерна для хранения таллового масла. В результате пострадал один работник химзавода, рассказал источник «360». В настоящее время специалисты устанавливаю причину возгорания.

Министерство экологии и природопользования Московской области также сообщило, что информации о превышении вредных веществ в районе ЧП не поступало. На место происшествия выехали работники мобильной лаборатории.

Сотрудники Роспотребнадзора также побывали на месте ЧС, чтобы провести исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Ситуация остается на контроле, добавили в управлении.