Происшествия 30 марта 2023, 12:13 Пожар на филиппинском пароме унес жизни 31 человека Власти Филиппин: в результате пожара на пароме погиб 31 человек

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Жертвами пожара на пассажирском судне на Филиппинах стал 31 человек. Среди погибших — трое детей. Об этом сообщил губернатор провинции Басилан Джим Хатаман-Саллиман в комментарии медиагруппе ABS-CBN.

На судне Lady Mary Joy 3 находились 250 человек, в том числе и члены экипажа. Пожар начался рядом с островом Балук-Балук.

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Хатаман-Саллиман добавил, что в одной части парома нашли 18 тел, три из них принадлежали детям. Еще один труп обнаружили в воде около города Исабел.

Спасти удалось около 230 человек, 24 из них госпитализировали. Поиски еще семи человек продолжаются, в данный момент они числятся как пропавшие без вести.

Россиян, по предварительным данным, на судне не было. Об этом заявили ТАСС представители российского посольства в этой стране. Власти Филиппин сейчас выясняют причины и обстоятельства случившегося.