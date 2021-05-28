Пожар на ферме в Ростовской области уничтожил около 11 тысяч свиней

Большой пожар на свиноводческом предприятии в хуторе Гусев Ростовской области уничтожил около 11 тысяч свиней.

Как сообщил сайт newizv.ru, хозяевам предприятия нанесен огромный ущерб, поскольку животные застрахованы на были, только оборудование. Пострадавших среди людей нет. Огнем был охвачен производственный корпус, произошло частичное обрушение конструкций здания. Пожар тушили 17 спасателей с использованием шести единиц техники.