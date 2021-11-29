Пожар на фабрике по производству масок произошел под Петербургом

Взрыв и пожар случились на фабрике по производству медицинских масок «Фанема» в Ленинградской области. Об этом сообщили в Гатчинской городской прокуратуре.

ЧП произошло 29 ноября. Фабрика находится в городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области. Информацию о случившемся подтвердили и в МЧС. О площади пожара и о том, есть ли пострадавшие, ничего не известно.

«Проводимой городской прокуратурой проверкой будет дана оценка деятельности должностных лиц фабрики при соблюдении пожарной безопасности, а также иным обстоятельствам произошедшего», — сказано в сообщении.

МВД проводит проверку, ее ход и результаты находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Фабрика «Фанема» производит нетканые материалы, в том числе медицинские маски. Компания появилась в 1963 году и изначально называлась Антропшинская фабрика по переработке вторсырья на базе кожевенного завода. На предприятии сейчас работают порядка 200 человек.