Пожар на фабрике Казани локализовали на площади в 1200 «квадратов»

Пожар вспыхнул в производственном здании в Казани. На месте работают сотрудники МЧС России. Сейчас огонь локализован на площади 1200 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение кровли трехэтажного здания. Взрывоопасных веществ в цехе нет, отметила пресс-служба спасательного ведомства в Telegram.

«На тушение работают четыре звена ГДЗС. Погибших и пострадавших нет. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание», — сообщили в МЧС России.

В общей сложности к тушению пожара привлечены 79 человек и 25 единиц техники.

«Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров», — подытожили в ведомстве.

В субботу, 28 мая, пожар произошел на юге Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, огонь охватил двухэтажный автосервис. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, при происшествии пострадал один человек, отметил собеседник «360».