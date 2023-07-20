Эксклюзив 20 июля 2023, 13:19 Пожар на электроподстанции в Сочи показали на видео Трансформаторная подстанция загорелась на трассе Адлер — Красная Поляна в Сочи

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Трансформаторная подстанция вспыхнула на трассе Адлер — Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место экстренные службы установили, что площадь распространения огня составила порядка 80 квадратных метров. Сотрудники МЧС сумели локализовать пожар на площади 90 «квадратов».

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Для тушения привлекли 24 человека и девять единиц техники от РСЧС, а также 13 человек личного состава МЧС России и четыре единицы техники.