Пожар на электроподстанции в Ленобласти потушили

Пожарные потушили возгорание на электроподстанции «Ручьи» во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета общественных коммуникаций региона Екатерину Путронен.

Она уточнила, что сотрудники МЧС локализовали огонь. Полностью потушить пламя удалось в 23:25. В данный момент идет поэтапное подключение электричества.

Местные жители в социальных сетях поделились видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как над ТЭЦ поднимается густой дым.



По словам очевидцев, сначала рядом с электростанцией раздался хлопок, а потом появилось пламя. В северных районах Санкт-Петербурга и городе Мурино Ленинградской области отключилось электричество.

Перебои сказались и на работе метро, где поезда ходили с увеличенными до семи минут интервалами.



Комитет по энергетике Санкт-Петербурга уточнил, что без света остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения обеспечено по резервным схемам.