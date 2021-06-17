Пожар на челябинской птицефабрике потушили почти на 4 тысячах «квадратов». Видео

В Челябинской области загорелось здание птицефабрики. Огонь распространился на площади почти в 4000 квадратных метров. Его тушили несколько часов.

Информация о пожаре в одном из зданий птицефабрики в поселке Рощино поступило вечером 17 июня, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли и внутри здания птичника», — заметили в ведомстве.

Предварительно было установлено, что пламя охватило 3,8 тысячи квадратных метров. Администрация птицефабрики заявила, что внутри здания людей не было.

«На месте пожара создано три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы», — добавили в МЧС.

Локализовать пожар удалось в 21:18 на 3000 «квадратов». Спустя чуть более часа ликвидировали открытое горение.

Огнеборцы приступили к ликвидации последствий пожара. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причиной возгорания, по имеющимся данным, могла стать попавшая в крышу птичника молния.

К тушению пламени привлекли 83 специалисты и 26 единиц техники.