Пожар на частном участке произошел в Петродворцовом районе Петербурга

В четверг, 5 мая, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошел пожар на частном участке. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.

В ведомстве отметили, что на улице Черникова полностью сгорело дощатое строение с рубероидной крышей.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в течение 30 минут с момента сообщения. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и две единицы техники от МЧС. О пострадавших не сообщается.