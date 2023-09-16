16 сентября 2023, 03:31
Пожар на Бухарестской улице в Петербурге потушили
МЧС: пожар на 1000 «квадратах» ликвидировали в Петербурге
Открытое горение в здании на Бухарестской улице ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала, сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
«В 02:31 ликвидация открытого горения, работают по первому номеру», — уточнили в ведомстве.
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Ранее стало известно о возгорании в здании площадью 40 на 50 метров во Фрунзенском районе. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
В 00:35 пожару дали дополнительный номер 1БИС. В 01:40 стало известно о локализации пожара. В ликвидации возгорания участвовали от РСЧС: 18 единиц техники и 62 человека, от МЧС привлекли 10 единиц техники и 39 спасателей.
По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан. Среди посетителей никто не пострадал, люди успели эвакуироваться самостоятельно, сообщали СМИ.
Ранее пожар охватил здание института «Моспроектстройиндустрия» в центре Москвы.
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