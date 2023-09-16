Происшествия 16 сентября 2023, 03:31 Пожар на Бухарестской улице в Петербурге потушили МЧС: пожар на 1000 «квадратах» ликвидировали в Петербурге РИА «Новости»

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Открытое горение в здании на Бухарестской улице ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала, сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

«В 02:31 ликвидация открытого горения, работают по первому номеру», — уточнили в ведомстве.

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Ранее стало известно о возгорании в здании площадью 40 на 50 метров во Фрунзенском районе. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

В 00:35 пожару дали дополнительный номер 1БИС. В 01:40 стало известно о локализации пожара. В ликвидации возгорания участвовали от РСЧС: 18 единиц техники и 62 человека, от МЧС привлекли 10 единиц техники и 39 спасателей.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан. Среди посетителей никто не пострадал, люди успели эвакуироваться самостоятельно, сообщали СМИ.

Ранее пожар охватил здание института «Моспроектстройиндустрия» в центре Москвы.