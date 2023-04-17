Эксклюзив 17 апреля 2023, 13:11 Пожар на Бережковской набережной в Москве потушили Появилось видео с места пожара на Бережковской набережной Москвы, его потушили

Читать 360tv в

Огонь на Бережковской набережной в Москве полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС России. «360» публикует видео с места происшествия.

Ликвидация пожара произошла в 12:53. На кадрах с места видны огромные клубы темно-серого дыма, поднимающегося к небу, и работа пожарных. Само здание оказалось одноэтажным. Судя по всему, его крыша сгорела или повреждена.

Реклама

Сообщение о пожаре на Бережковской набережной в доме № 20б поступило в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС в 11:03, уточнила пресс-служба ведомства. На место направились спасатели, огонь охватил административное здание на площади в 200 квадратных метров.

По предварительным данным, там находилось кафе. Администрация заявила, что в здании не было людей. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.