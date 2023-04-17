Эксклюзив 17 апреля 2023, 12:06 Пожар на Бережковской набережной произошел не в здании Роскосмоса, а в кафе МЧС Москвы: пожар на Бережковской набережной случился в здании с кафе Telegram

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Пожар на Бережковской набережной случился не в здании Роскосмоса, как сообщалось поначалу, а в здании кафе в доме № 20б. Об этом «360» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании в административном здании поступило сегодня в 11:03. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространился примерно на 200 квадратных метров.

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«По предварительной информации, в здании расположено кафе. Со слов администрации, в здании людей нет», — добавили в пресс-службе ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения проводят работу по ликвидации возгорания. Дальнейшая информация уточняется.

Перед этим в МЧС отмечали, что изначально заявка поступила о пожаре по адресу Бережковская набережная, 22. Поначалу сообщалось, что горят гаражи, потом — что пожар произошел в административном здании. По указанному адресу располагается офис Роскосмоса. Однако, как выяснилось, там пожара не было, и спасатели переехали к дому № 22б.