Пожар на белгородской нефтебазе после удара ВСУ потушили

Пожарные потушили пламя на нефтебазе в Белгороде. Лаборатория Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, начала проверку содержания в воздухе вредных веществ.

Нефтебаза в Белгороде загорелась утром 1 апреля. Огонь охватил восемь резервуаров, где хранилось топливо. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадали два работника. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни людей нет.

Причиной возникновения огня руководитель региона назвал авиаудар двух украинских вертолетов. Эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что два летательных аппарата вторглись на российскую территорию на предельно низкой высоте и ракетами ударили по нефтебазе. В ведомстве подчеркнули, что это гражданский объект, где заправлялись простые водители.

Жителей домов расположенных недалеко от горящей нефтебазы на время тушения огня вывезли в безопасное место.