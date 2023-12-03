Происшествия 03 декабря 2023, 07:19 Пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью потушили МЧС: огнеборцы полностью потушили пожар на авторынке в Набережных Челнах Пресс-служба МЧС

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Работы спасателей на месте пожара на авторынке в Набережных Челнах полностью завершились. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в 06:39.

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Перед этим, около 01:00, отмечалось, что удалось ликвидировать открытое горение, однако продолжались проливка и разборка конструкций.

Крыша авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал» на Трубном проезде загорелась вечером. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что пожар распространился на два павильона площадью 35×190 и 35×130 метров. На месте вначале работали 56 спасателей, применялись 16 спецмашин. Никто не пострадал, однако площадь распространения огня стремительно росла и достигла 6800 квадратных метров. Отмечалось, что в помещениях «большая горючая загрузка». В итоге к работам пришлось привлечь более 130 огнеборцев и 40 единиц техники. Около 22:00 поступили данные о локализации пожара.