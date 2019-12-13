Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили

С открытым горением на корабле пожарные справились в районе 05:00 по Москве. Пожар начался днем 12 декабря в первом энергоблоке авианосца «Адмирал Кузнецов», во время проведения ремонтных работ: специалисты занимались монтажом элементов трубопроводов и кабельных трасс. По последним данным, во время ликвидации возгорания погиб один военный. Еще один член экипажа корабля считается пропавшим без вести.

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Моряки и пожарный расчет завода «Звездочка» своевременно эвакуировали всех работников из опасной зоны после начала пожара. На борту авианосца тогда находились около 400 человек. Во время ЧП пострадали 10 человек.

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара двое военных получили повреждения дыхательных путей. По данным источника «Известий», пожар начался из-за попадания окалины во время сварки на остатки краски и ГСМ на палубе.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» сейчас находится на плановом ремонте в доке завода «Звездочка» в Мурманске.