Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». Главное

Пожар вспыхнул в энергоотсеке тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 12 декабря. Корабль сейчас стоит в мурманском доке завода «Звездочка» на ремонте. В результате пожара пострадали двое военных. Что известно о ЧП к этому часу — в материале «360».

Начало пожара

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Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 10:00 по московскому времени. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, огонь охватил 120 квадратных метра энергоотсека. Загорелось дизельное топливо. Ранее сообщалось, что трое рабочих, которые находились в зоне пожара, пропали без вести — с ними не могли выйти на связь. Позже официальный представитель завода «Звездочка» Евгений Гладышев опроверг эту информацию.

Причина ЧП и эвакуация

По предварительным данным, пожар на борту авианосца начался при проведении сварочных работ. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов предположил, что окалина от сварки упала на нижнюю палубу, где лежали горючие материалы. Они могли остаться там после демонтажа оборудования.

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В пресс-службе Северного флота рассказали «Интерфаксу», что члены экипажа авианосца и пожарный расчет завода эвакуировали всех работников из опасной зоны. На борту корабля на момент пожара находились около 400 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Звездочки».

Пострадавшие

Во время пожара пострадали двое военнослужащих. Они участвовали в локализации пожара и получили травмы дыхательных путей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. В ОСК уточнили, что пострадавших среди гражданских нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Тушение пожара осложняется тем, что горит кабель в плавкой оплетке. Он проложен по разным отсекам и палубам корабля в труднодоступных местах. Более подробной информации о случившемся пока нет.