13 июня 2020, 11:42
Пожар на атомной подлодке Франции потушили за 14 часов
Спустя 14 часов пожарные справились с возгоранием на атомной подводной лодке (АПЛ) Perle, пришвартованной на военной базе ВМС Франции в Тулоне. Об этом министр вооруженных сил Флоранс Парли написала в своем Twitter.
Пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50 по местному времени (01:50 по Москве). В операции участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им помогали еще около 150 человек.
«Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон», — написала Парли.
Возгорание началось в носовой части АПЛ Perle утром 12 июня. Подлодку эвакуировали, никто не пострадал. На ней не было ракет, торпед и других боеприпасов. Кроме того, на подлодке не было ядерного топлива, корабль находился на техобслуживании.
Perle относится к классу Rubis по французской классификации. Всего ВМС страны обладают шестью субмаринами данного типа. Они являются самыми маленькими АПЛ в мире из находящихся на вооружении.