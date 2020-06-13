Пожар на атомной подлодке Франции потушили за 14 часов

Пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50 по местному времени (01:50 по Москве). В операции участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им помогали еще около 150 человек.

«Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон», — написала Парли.

Возгорание началось в носовой части АПЛ Perle утром 12 июня. Подлодку эвакуировали, никто не пострадал. На ней не было ракет, торпед и других боеприпасов. Кроме того, на подлодке не было ядерного топлива, корабль находился на техобслуживании.

Perle относится к классу Rubis по французской классификации. Всего ВМС страны обладают шестью субмаринами данного типа. Они являются самыми маленькими АПЛ в мире из находящихся на вооружении.