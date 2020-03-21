Пожар на алюминиевом заводе в Дмитрове локализовали

«В 16:15 пожар локализован на площади 33 тысячи квадратных метров», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС РФ.

Огонь в заводском цеху вспыхнул утром 21 марта. Пожар тушили 117 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд и спасательный вертолет. Ядовитых выбросов в атмосферу в результате ЧП не выявили. Власти Подмосковья помогут людям, которые лишились работы из-за происшествия. Информации о точной причине возгорания пока нет.

Как пишет RT, по факту инцидента прокуратура начала проверку. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.