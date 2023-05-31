Происшествия 31 мая 2023, 05:01 Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили РИА «Новости»

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Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — заявил он.

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До этого губернатор заявил о возгорании в Северском районе на территории НПЗ. По его словам, горела одна из установок по перегонке мазута. По предварительным данным, причиной воспламенения стал беспилотник. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для максимально быстрой ликвидации огня.

Ранее стало известно о взрыве газового баллона в трехэтажке Ростова-на-Дону во время установки натяжного потолка. После хлопка начался пожар на нижнем этаже дома. В связи с ЧП пострадал один человек.