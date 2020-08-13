Пожар на Ачинской ТЭЦ напугал жителей. Но его быстро потушили

Жители Ачинска Красноярского края испугались не на шутку. Они сняли на видео первые минуты пожара на местной ТЭЦ.

Кадры оказались в соцсетях. На них видно, как огонь быстро распространяется по опасной территории. Но прибывшие спасатели МЧС смогли вовремя остановить возгорание.

«Около 17:00 поступило сообщение о пожаре на Ачинском глиноземном комбинате, загорелась отделка градирни на площади 280 квадратных метров, в 17:22 возгорание локализовано, в 17:38 пожар ликвидирован. К тушению привлекалось 27 человек и семь единиц техники», — рассказали «360» в МЧС России по Красноярскому краю.

По уточненной информации, пострадавших и погибших в пожаре нет.

Что стало причиной происшествия, выяснят следователи.