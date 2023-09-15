Происшествия 15 сентября 2023, 19:13 Пожар на 1,2 тысячи «квадратов» локализовали на бывшем заводе в Самаре МЧС: пожар на территории бывшего завода в Самаре локализовали на 1200 кв. м

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В Самаре огнеборцы локализовали возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«В 19:10 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров», — указали в ведомстве.

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В тушении пожара задействовали 104 сотрудника МЧС и 33 единицы техники.

Сообщение о возгорании в здании у рынка в Самаре поступило в службу в 10:39. Сначала огонь затронул 100 квадратных метров. Горело масло. Позже площадь пожара увеличилась до 500, а затем — до тысячи «квадратов».

На территории, где произошел пожар, раньше располагались кафе, ремонтные, торговые и производственные компании. Здесь также находился Самарский подшипниковый завод.