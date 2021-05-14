Пожар на 10 тысячах «квадратов» случился на заводе под Самарой

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области. Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров.

ЧП произошло западнее деревни Ташелка. В основном на территории завода происходит тление мусора, сообщил ТАСС. Что стало причиной возникновения возгорания, пока не известно.

Сейчас в регионе действует пятый уровень пожароопасности лесов. Жара в ближайшие дни составит около +35 градусов. Жителей призывают проявлять особую осторожность при обращении с огнем, особенно если рядом находится сухая трава.

В Курганской области из-за возгорания сухого камыша было уничтожена семь жилых домов. Смог от лесных пожаров в начале мая накрыл и Екатеринбург. Сегодня в районе уральского города также тушили мусорный полигон. В результате никто не пострадал.