Пожар из-за загоревшейся сковородки произошел в Новокузнецке

Произошел пожар в Новокузнецке. Погибли два человека. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что возгорание произошло из-за сковородки с горячим маслом. Оно попало на легковоспламеняющуюся поверхность, потушить сами жильцы квартиры не смогли.

Рядом оказались сотрудники ГИБДД, которые оказали пострадавшим помощь. Они вывели из квартиры хозяйку и ее маленького сына.

«Горожанка поблагодарила инспекторов и пожарных за помощь. В настоящее время руководством УМВД России по Новокузнецку решается вопрос о поощрении отличившихся инспекторов ГИБДД», — рассказали в ведомстве.