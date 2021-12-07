07 декабря 2021, 22:49
Пожар из-за загоревшейся сковородки произошел в Новокузнецке
Произошел пожар в Новокузнецке. Погибли два человека. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что возгорание произошло из-за сковородки с горячим маслом. Оно попало на легковоспламеняющуюся поверхность, потушить сами жильцы квартиры не смогли.
Рядом оказались сотрудники ГИБДД, которые оказали пострадавшим помощь. Они вывели из квартиры хозяйку и ее маленького сына.
«Горожанка поблагодарила инспекторов и пожарных за помощь. В настоящее время руководством УМВД России по Новокузнецку решается вопрос о поощрении отличившихся инспекторов ГИБДД», — рассказали в ведомстве.