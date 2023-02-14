Происшествия 14 февраля 2023, 19:02 Пожар из-за взрыва электросамоката унес жизни матери и дочери в Ростове-на-Дону

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Серьезный пожар произошел в Ростове-на-Дону. Из-за взрыва электросамоката загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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Пожар произошел в ночь на 12 февраля. К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицах спецтехники. После локализации пламени спасатели обнаружили тело женщины, а также ее 16-летнюю дочь. Девушка погибла в машине скорой помощи. Кроме того, в результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали.