Происшествия 24 февраля 2024, 04:00 Пожар из-за падения летательного аппарата произошел на заводе НЛМК в Липецке Губернатор Артамонов: в Липецке начался пожар в одном из цехов НЛМК РИА «Новости»

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В Липецке в одном из цехов Новолипецкоuj металлургическjuj комбинатf произошел пожар. Предварительно, причиной стало падение летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Предварительно, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Спецслужбы проверят эту информацию, добавил глава региона.

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«Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — написал Артамонов.

По информации губернатора, огонь на заводе потушили, пострадавших нет. Также глава региона успокоил жителей, что угрозы выброса опасных веществ нет.

Глава региона призвал не поддаваться панике. Спецслужбы проверяют информацию о БПЛА и первоисточник видео о падении дрона.

«Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», — заверил Артамонов.