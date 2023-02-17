Происшествия 17 февраля 2023, 09:36 Пожар из-за обогревателя произошел на списанном корабле в бухте Стрелецкой Развожаев: на списанном корабле в бухте Стрелецкой ликвидировали бытовой пожар YouTube

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Бытовой пожар произошел на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкой. Об этом сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев уточнил, что данные о происшествии предоставил оперативный дежурный Черноморского флота. На место оперативно прибыла противопожарная служба ЧФ РФ и силы МЧС.

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По данным на 08:40 возгорание полностью ликвидировали, оставалось задымление, пояснил Развожаев. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.

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«Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя», — написал губернатор.

Развожаев добавил, что публикует эти данные, чтобы сотрудники украинского ЦИПсО не пытались распространять недостоверную информацию.

Позже в Telegram губернатора появились данные об отражении атаки дронов ВСУ. Губернатор уточнил, что один беспилотник противника сбили в районе Балаклавской ТЭС. Станция не пострадала и продолжает работать штатно.