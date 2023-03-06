Происшествия 06 марта 2023, 15:42 Пожар из-за неосторожности во время курения унес жизнь пенсионера в Краснодаре

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в Краснодаре на улице Аверкиева. Там 6 марта загорелась квартира в многоэтажке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Реклама

Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. О случившемся пожарным рассказали соседи. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело 73-летнего пенсионера. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность во время курения.