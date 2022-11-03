Пожар из-за неаккуратного курения унес жизнь пенсионера в Татарстане | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 14:35 Пожар из-за неаккуратного курения унес жизнь пенсионера в Татарстане

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в поселке Рыбная Слобода республики Татарстан. В результате скончался пенсионер. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Реклама

Возгорание произошло сегодня, 3 ноября. Загорелся одноэтажный бревенчатый дом на улице Сосновая. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Локализовать его удалось спустя 20 минут. Еще через восемь минут удалось полностью потушить пожар. На пепелище обнаружили тело мужчины 1947 года рождения. По предварительным данным, пожар случился из-за того, что хозяин дома курил в помещении.