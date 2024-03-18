Происшествия 18 марта 2024, 13:22 Пожар из-за мусора произошел в жилом доме в Петербурге

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Рано утром 18 марта в Выборгском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом написала газета «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

В доме № 22 на проспекте Художников загорелся мусор на техническом помещении. На место ЧП прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Огонь удалось ликвидировать в течение 25 минут.

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Как уточнили в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал.