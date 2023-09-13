Происшествия 13 сентября 2023, 13:33 Пожар из-за атаки ВСУ на территории Севморзавода ликвидировали Губернатор Развожаев: пожар на территории Севморзавода фактически потушили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар на территории Севморзавода, вспыхнувший после ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, оперативно потушили благодаря действиям МЧС. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании. Его процитировал ТАСС.

«Хотел бы поблагодарить сотрудников МЧС, очень оперативно пожар был фактически потушен, ликвидирован», — подчеркнул Развожаев.

Реклама

Ранее исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений Горлов сообщил, что ракетные удары ВСУ повредили восемь домов в Севастополе, семь из них — многоквартирные, один — частный.

По данным Минобороны, в ночь на 13 сентября противник атаковал судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Вооруженные силы Украины нанесли удары с помощью 10 крылатых ракет. Российские ПВО сбили семь из них.

В результате повредились два находящихся на ремонте корабля. Губернатор Михаил Развожаев заявил о 24 пострадавших.