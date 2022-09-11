Стройматериалы загорелись на МКАД | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 16:08 Поделиться Telegram

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Viber Стройматериалы загорелись на МКАД Спасатели потушили пожар на 7-м километре МКАД

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На седьмом километре МКАД, прямо на проезжей части, разгорелся костер — автомобилям приходилось лавировать, чтобы не попасть в огонь. По словам очевидцев, загорелись стройматериалы. Пожар уже потушили, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 13:37, и уже через 16 минут с огнем удалось справиться.

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«Поступила заявка о возгорании в районе седьмого километра МКАД, на внутренней стороне. При прибытии пожарных происходило загорание деревянных отходов на открытой площадке общей площадью около шести квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Москве.

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В 13:53 пожар полностью ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

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