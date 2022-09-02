Происшествия 02 сентября 2022, 19:35 Поделиться Telegram

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Viber Квартира загорелась в Нижнекамске из-за окурка

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Серьезный пожар произошел в Нижнекамске республики Татарстан. Там квартира загорелась из-за непотушенного окурка. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципалитета.

Пламя охватило квартиру дома № 16 по улице Гагарина. Информация о возгорании поступила около четырех часов утра. Пожарные прибыли на место происшествия спустя две минуты. Горело помещение на третьем этаже.

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Жители дома рассказали, что пожар произошел в квартире, где проживает мужчина с алкогольной зависимостью. Дверь пришлось вскрывать, так как она была заперта. В квартире спасатели обнаружили 50-летнего мужчину без признаков жизни.

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