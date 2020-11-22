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    22 ноября 2020, 22:04

    Пожар 1500 кв. м. произошел в магазине в Нальчике. Видео

    Наталья Жуковская

    В Нальчике загорелся трехэтажный магазин, сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Пожарных вызвали в 20:20, а уже в 21:26 они локализовали возгорание на площади 1500 квадратных метров.
    Пожар 1500 кв. м. произошел в магазине в Нальчике. Видео

    По данным МЧС, горела кровля здания. Позднее огонь перекинулся на соседние здания. Сообщений о пострадавших не поступало.

    Видео: МЧС РФ

    «Тушение производится по четырем боевым участкам. Пострадавшие и погибшие отсутствуют», — рассказали «360» в МЧС.

    На месте работают 70 спасателей и 16 единиц техники. На месте организована работа штаба пожаротушения. На данный момент угрозы распространения пожара нет.

    Видео: МЧС РФ