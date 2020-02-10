Повышенный уровень радиации проверяли в Москве. МЧС рассказало, стоит ли опасаться

СМИ забили тревогу из-за сильно завышенных единиц радиации в парке «Коломенское». Корреспондент «360» побывал на месте этой ночью и сообщил, что датчик показывает разные значения радиации. В МЧС тем временем превышение нормы опровергли.

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности. По данным ФГУП „Радон“, радиационный фон в Москве не превышает нормы», — указали в МЧС столицы.

По данным корреспондента, датчик показывал то 0,6, то 0,8, то 0,9 микрозиверта (при норме 0,5 микрозиверта в час). Помимо этого, на место прибыли неизвестные активисты, которые выступили против строительства хорды из-за возможного выброса радиации.

Ранее появилась информация, что датчик ФГУП «Радон» зафиксировал на радиоактивном холме 1806 микрорентген в час, что в 60 раз превышает норму.