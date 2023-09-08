Эксклюзив 08 сентября 2023, 12:45 «Повреждены руки, ноги, лицо». Житель Красноармейска получил ожоги 70% тела при взрыве электросамоката Жительница Красноармейска сообщила об ожогах экс-мужа при взрыве электросамоката Freepik

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В квартире жителя Красноармейска на улице Морозова взорвался электросамокат. Пострадавший попал в больницу с ожогами 70% тела, рассказала «360» его бывшая жена Мария Курпен.

«Позвонили в полтретьего ночи из больницы, сказали, что мой бывший муж поступил с ожогами 70% тела. В четыре-пять мы были на месте происшествия. Как все говорят — и УК, и пожарные, — взорвался самокат», — сообщила Мария.

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Собеседница канала отметила, что другой информации о происшествии у нее нет, во всем разбирается полиция. Ей никаких подробностей не сообщали.

«Была в больнице: он в сознании, соображает, разговаривать более или менее может. Повреждены руки, спина, лицо, глаза, голова, больше всего — ноги. Он будет находиться в больнице до понедельника, а потом его переведут в ожоговый центр в Подольске», — добавила Курпен.

По ее словам, документы мужчины сгорели, а больнице нужны были паспорт, СНИЛС, полис.

О том, как долго у мужчины находился электросамокат, Мария не знает.